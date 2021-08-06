圓展（3669）7月營收為3.34億元，年減28.77%，前7月營收23.56億元，年增49.2%。疫情趨緩急單降溫以及零組件缺料等影響，7月營收呈現2位數的年減，但在趨勢上，則仍維持連續第8個月營收在3億元之上，上半年毛利率仍高達53%，營益率23.54%，呈現雙率雙升。

圓展上半年營收20.22億元，年增82%；稅後純益3.99億元，年增414.2%，每股純益（EPS）4.3元；獲利創下近九年新高。

圓展表示，第2季受惠於遠距教學及視訊會議的需求，實物攝影機、雲端視訊會議攝影機及新產品線遠距教學攝影機出貨增加，加上內部營運效率提升的成效，使得獲利增加；但部分零件缺料漲價和高漲的運費，侵蝕獲利空間。

展望下半年，圓展看好，未來混合工作、混合教學型態，將支撐需求維持高檔，未來三年也將朝三大面向努力，其中，計畫擴大 ODM/OEM服務比重，預期將營運貢獻從目前的10%提升至20-30%。