大陸奶茶市場已成兵家必爭之地，映襯飲品市場狂熱，從新興品牌如從「奈雪的茶」即將登陸港交所、「喜茶」奔赴IPO路上，到新晉奶茶霸主「蜜雪冰城」與中國郵政集團跨界入局等。據稍早陸媒報導，2020年大陸奶茶市場投資規模超過40億元（人民幣，下同），市場總規模超過1000億元，同時有86％奶茶消費者每周至少消費一次，每天至少買1次比重也達12％。

《中國基金報》引述艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅分析，奶茶已由早期從台灣傳過來的珍珠奶茶等單一品種向多元化、健康化轉變，消費主力也從年輕一代逐漸向中老年人等群族群擴散。

但目前為止年輕人仍是大陸奶茶主要消費族群。其中以大學生、中學生和白領族群為代表。艾媒數據中心數據顯示，超過7成大學生每周喝奶茶在1次以上，35.3％大學生每周喝2至4次，甚至有5.9％大學生天天喝1次或以上奶茶，從來不喝奶茶的大學生僅7.2％。

另外白領族群在2021年1月調查中，大陸31.1％白領每周喝奶茶2至4次，25.1％每周喝1次，26.9％白領群體每月喝一次或更少，僅有10.9％白領從來不喝奶茶。

此外，中老年人也開始喝奶茶。據3月9日支付寶數位生活平台發布的春季奶茶消費報告顯示，中老年人線上點奶茶成長25％，整體奶茶消費漲10％。

張毅指出，喝奶茶已成為潮流，隨著時代和經濟發展，中老年人對奶茶等飲品的接受程度提高，如今新式茶飲健康程度更是提升，這對追求「養生」的中老年人更具接受度。

而驚人消費動力也刺激品牌加速發展。6月6日「奈雪的茶」通過港交所聆訊，並更新招股書，回顧2018年至2020年的營收分別為10.9億元、25.0億元和30.6億元。截至最近統計，奈雪門店數量為556家，會員數量近3500萬，線上訂單收入占比近7成。這意味奈雪最快或於6月底掛牌，成為全球範圍內的「茶飲第一股」。