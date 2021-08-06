長得高的女生，本身就已經很容易成為目光焦點，如果又有著高顏值和一身完美比例，那必定能成為眾人追捧的天菜對象啦！日前，擁有 173 公分身高的 JKF 女郎「珊莎」，就在網路上 PO 出一張浴室曬腿照，火速引來各地腿控朝聖。

只見她身穿白色性感內衣，將一頭長髮集中撥到一側，並將浴袍脫至腰部位置，大秀一身雪白肌膚，然而，最引起大家關注的除了胸前的「E 杯美胸」外，還有那一雙「逆天美腿」啊！而她也發文寫下：「今天微解封，準備放風了嗎？」

照片曝光後，果然立刻引發網友熱議，更有人直接向她喊話：「這雙美腿要每天解封」、「珊莎的美照永遠超吸睛」、「妳迷路了嗎？不然怎麼下凡了」、「長腿美胸」…

腿長佔據 108 公分的珊莎，一直以來都很願意在社群上分享自己的美腿照，各種窄裙、短褲穿搭都是家常便飯，但其中最令腿控們為之心動的，絕對非「黑絲系列」莫屬！在穿上高跟鞋之後，全身都散發著一股讓人無法抗拒的魅惑女人味。

除了九頭身身材引人注目外，擁有「台灣、荷蘭」血統的珊莎，也因為一張精緻臉蛋增加許多討論度，目前在從事模特兒、部落客和醫美諮詢工作的她，經常會與網友分享生活點滴，像是旅遊、飯店、美食和保養等資訊，她都會不藏私地公開給大家呢！

此外，即便工作生活繁忙，但珊莎平時還是會抽空參加公益活動，透過不斷地服務、幫助他人，也能從中獲得小小的成就感。像這樣「人美心也美」的台灣正妹，也難怪能持續收服網友們的心呀！

(本文由 JKF 提供)