由於桃園出現諾富特、華航防疫破口，以致桃園市長鄭文燦的防疫成績大受影響，不過隨著疫情趨緩，據一份最新民調顯示，有高達81.3%的桃園市民滿意鄭文燦的防疫表現，對此，鄭文燦表示，感謝市民的肯定。

新冠本土疫情未在5月爆發前，據《遠見》日前公布3、4月的「縣市長施政滿意度調查」中，鄭文燦施政分數為77.1分，滿意度為79.6%，不滿意度為9.4%，位列六都市長前段班。

疫情爆發後，六都市長在防疫中的表現讓其支持度產生不小變化，據台灣民意基金會7月27日最新防疫表現民調結果，新北市長侯友宜拿下50.3％第一，台北市長柯文哲30.4％居次，接著是高雄市長陳其邁29.4％、台中市長盧秀燕25.3％、鄭文燦12.3％，台南市長黃偉哲9.4％，許多民調所做出的趨勢也大致與台灣民意基金會大致相同，鄭文燦的滿意度大幅下滑。

不過，隨著疫情趨緩，據《ETtoday新聞雲》昨（5日）報導，有一份最新民調顯示，滿意鄭文燦防疫表現的桃園市民高達81.3%，不太滿意為12.5%、非常不滿意則為4.9%。對此，鄭文燦表示，他感謝市民對市府團隊的肯定，市府會持續以最高標準來防堵疫情，讓桃園最後的清零階段能完成。

該民調是精湛民意調查顧問股份有限公司於今年7月31日至8月2日期間所調查，成功訪問1074位桃園市20歲以上民眾，信賴水準為95%，抽樣誤差最大值為正負2.99%，