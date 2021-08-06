大家的甜心在哪裡！甜心的定義是什麼，蜂編重新想了一下甜心的定義，甜心一定要很甜嘛，就跟麥當勞的冰炫風一樣，又甜又好吃又吸引人才可以說是甜心。

大家的甜心在哪裡！甜心的定義是什麼，蜂編重新想了一下甜心的定義，甜心一定要很甜嘛，就跟麥當勞的冰炫風一樣，又甜又好吃又吸引人才可以說是甜心，你沒有跟冰炫風或是其他甜甜的甜點一樣甜就不能是甜心吧！BEEMEN 的老王特蒐讓你們看今日的「吵莓 Abby」到底甜不甜！

(圖／BEEMEN蜂報提供)

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這位就是今日份的甜心貨「吵莓 Abby」當最清新顏值遇上最猛身材原來就是這種感覺，清新的臉蛋、白嫩的肌膚還有姣好的五官，而且還有少部分人才擁有的可愛酒窩！笑起來的樣子絕對夠迷人，連粉絲都喊只要看著這位美少女心都會跟著小鹿亂撞，你們是不是也開始小鹿亂撞了呢，沒辦法甜心的魅力就是這麼強！看著纖細的腰間，連蜂編都小鹿亂撞，撞到不行！

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(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)