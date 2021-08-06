佳里公寓大樓凌晨地下室火警，4輛機車受損。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

佳里公寓大樓凌晨地下室火警，4輛機車受損。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

佳里公寓大樓凌晨地下室火警，4輛機車受損。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南佳里區一棟公寓大樓凌晨4點左右地下室發生火警，地下室機車起火燃燒，幸好大樓消防設備自動啟動，消防人員到達時，社區大樓警衛已用滅火器進行初期滅火，消防人員持續使用水線降溫熄滅殘餘火勢，現場有2輛機車半毀，2輛燻到焦黑，初步起火原因及損失仍待調查。

台南市消防局6日清晨3時59分接獲通報，佳里區佳安東路一棟寓大廈發生火警，立即派遣轄區第3大隊4個分隊消防車14輛、人員31位到場搶救。

消防人員到達現場後，發現為地下室機車起火燃燒，幸好大樓消防設備有作動，社區大樓警衛表示，半夜聽到消防幫浦發動的聲音，於是到地下室查看，才發現火警，於是趕忙拿滅火器打火，幸好火勢未擴大，沒有殃及其他汽機車。

台南市政府消防局提醒民眾，平時要落實大樓的消防安全設備檢修，疫情期間，台南市轄內場所消防安檢一度暫停，但轄區大隊或分隊以電話方式告知場所管理權人仍應落實防火管理制度，定期自主檢查及維護消防安全設備保持堪用狀態，以維護建築物消防安全。