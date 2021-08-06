浙江杭州拱墅公安分局的「拱墅公安•咖啡伴你」咖啡廳，開在分局大院，服務員警。（網易╱吳軒娛樂）

特色咖啡廳是時下年輕人熱門打卡景點，咖啡廳如雨後春筍般，一家一家開幕，大陸現在連警察「派出所」都開起了咖啡廳。浙江杭州拱墅公安分局的分局大院及下轄派出所，近期紛紛開

起「派出所特色咖啡廳」，提供場所給辛勞員警放鬆一下。「派出所咖啡廳」開張後，在大陸網上爆紅，許多民眾慕名前往。

據了解，自去年8月杭州市祥符派出所推出第一家「派出咖啡廳」後，杭州多家派出所也紛紛跨界開設咖啡廳。目前，杭州有4家「派出所咖啡廳」，且都各具特色。

祥符派出所2樓開設的「Police Ideal Space」咖啡廳，店內屋頂採取藍天白雲設計，店舖標誌則將盾牌和咖啡結合在一起。該咖啡廳去年8月正式營業，期盼構建「最幸福警營」，為杭州第一家派出所咖啡廳，不以營利為目的，主要是為了解決民警的實際需求。該咖啡廳的咖啡師小白表示：「在派出所做咖啡是一件很有正義感的事，能為警察親手做一杯飲品相當有成就感」。

拱墅公安分局的「拱墅公安·咖啡伴你」咖啡廳主要分為6個部分，門口為多功能花園，進店後有休閒飲食區、親子活動區、預包裝食品區、現場製作食品區、操作區。今年6月開張至今，該店已推出系列咖啡以及多款餐品。據了解，該店之所以取名「拱墅公安·咖啡伴你」，是希望透過一個溫馨、歡樂、充滿愛的咖啡廳，讓警員們加班晚、壓力大、情緒低落時，可以有一個地方放下煩惱、壓力。

米市巷派出所的「一米陽光」咖啡廳也在今年初開始營運，其名由來從派出所警隊特色名稱「陽光戰隊」而來。今年6月派出所還專門打造了一隻身穿警服的玩偶熊放在該店門口，讓小朋友拍照留念，吸引不少民眾專程來拍照留念。

上塘派出所開設的咖啡廳則是從2018年開始推進，但直到今年才升級成咖啡廳。