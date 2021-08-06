台股加權指數6日開低在17593.85點，呈現小跌，晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）早盤走弱，壓抑指數向下，惟前一日賣廠的旺宏（2337）早盤大漲逾4％，個別題材帶動股價上漲，早盤指數跌幅擴大至近80點。

美國上周初領失業金人數下滑，符合市場預期，有望提振對於非農數據的信心，使美股三大指數全數上漲，僅費半指數小幅度下跌，漲跌幅介於-0.36％至0.78％，台積電ADR上漲0.4％。

群益期貨指出，台股本周由電子股尤其半導體股領軍，指數來到壓力區17650～17670點附近，卻出現量能急縮現象，突破壓力難度很高。

盤面電子占權值超過六成以上有利多方，不過，傳產尤其在航運、鋼鐵當沖量能偏低，導致成交比重嚴重下滑，雖然半導體撐住盤面，但面板股卻上演一日行情，短線指數遇到壓力，將出現明顯的震盪。

蘋果iPhone13進入生產階段，最新供應鏈名單出現不少陸廠，對台廠威脅加遽；電子產業受去年高基期及缺料，第三季年增率幅度將大幅縮減甚至有的會衰退，此外，大陸因疫情擴大進行大規模管制影響到第三季GDP，甚至可能影響終端需求，市場關注電子因零組件供貨不順，採overbooking方式增加出貨，一旦終端需求下滑，這個問題就會開始浮現。

整體來看，台股預期震盪會加劇，上方空間會因籌碼、買盤力道縮減變得有限，作頭的機會正在升溫，拉回再測低點的壓力逐漸放大。