繼伊朗新任極端保守主義總統萊希（Ebrahim Raisi）表示將尋求外交途徑終結伊朗受到的制裁後，美國今天針對恢復核協議一事，敦促伊朗儘早回到談判桌。

法新社報導，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）告訴記者：「我們敦促伊朗儘早重回談判。」

他說：「如果萊希總統真的決心希望解除制裁，那這正好就是維也納會議要談的事。」

普萊斯表示：「我們期望伊朗把握這次機會，推進外交解決方案。」

美國、法國、德國、俄羅斯、中國、英國、歐盟於2015年與伊朗簽署核協議，以防核武擴散。但美國前總統川普執政時，於2018年退出，恢復制裁伊朗，伊朗也自2019年起逐步違反協議。相關各方今年4月起在奧地利維也納就恢復協議展開間接談判，目前尚無結果。

普萊斯重申，儘管對伊朗感到憂心，但現任總統拜登政府將此協議視為確保「對伊朗核計畫實施常態性和可核查限制」的關鍵。

普萊斯指出，全面解除制裁以換取伊朗遵守核協議的提案，不會「無限期地」延續下去。

他說：「對我們而言，這是當務之急…我們希望伊朗以同樣緊急的程度來看待這項議題。」