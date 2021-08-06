本周日（8日）即將進入農曆7月初一，鬼門開向來有不少民俗禁忌，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書粉絲團點名，生肖屬鼠、蛇、猴、豬的人最容易在鬼月卡到陰，以命理角度來分析，老鼠及蛇都是夜行性動物，只有晚上才會出來活動覓食，加上牠們比較喜歡陰暗潮濕的地方，例如洞穴與濕地，此種習性天生就帶陰，自然容易吸收到夜間的穢氣而被煞到或卡到，因此這2個星座務必當心，盡量別在鬼月前往海邊、河邊或山區。

而生肖屬猴的人，因為猴子活動的地方大都是樹林茂盛處，小孟老師解釋，在風水學上，樹林茂盛的地方本來就是陰氣比較重的地方，因此屬猴的人鬼月容易生病、感冒或身體不適。因此，屬猴的人務必避開較茂密的樹林與榕樹。

而生肖屬豬的人，小孟老師指出，因為豬所居住的地方通常比較髒亂，穢氣與煞氣自然比較重，因此屬豬的人容易在鬼月卡到陰，建議應避免去環境髒亂之地，也要保持住家環境的整潔。

小孟老師也公開3大容易卡陰的時辰，分別是上午1點到3點丑時、晚間7點到9點戌時，以及晚間9點到11點亥時，老師進一步解釋，「進入夜晚陽氣不生、陰氣較盛，各式各樣的妖魔鬼怪都是在這個階段開始活動。」

另外，小孟老師也提醒，若是出生在晚間7點到9點戌時、晚間9點到11點亥時以及晚間11點到凌晨1點子時的人，必須多加留意自身安全。因為就算是在夏天，太陽最慢在晚上7點後就會下山，因此，從命理學上來看，在以上3個時辰出生的人也比較容易招陰、在鬼月被煞到。