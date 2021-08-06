新北市汐止區某社區住戶在社區內驚見藍孔雀在散步，通報新北市動保處前往處理，該社區管理員表示，起初看到時一度以為是保育類藍腹鷴，仔細再看原來是隻美麗的藍孔雀，因擔心藍孔雀至馬路上會有路殺風險，動保處緊急派員帶回安置公告招領，由於孔雀為外來種，公告期滿若無飼主領回，將會開放學校或機構認養，作為生命教育教材。

在汐止區擔任警衛的楊先生表示，住戶通報鄰宅空屋內有聲音，起初以為小偷闖空門，經會同警方到現場查看才知是孔雀跑入，讓大家虛驚一場，原本不以為意讓這隻不速之客繼續留在原處，幾天之後，赫然發現該孔雀出現在馬路上「逛大街」。

他深怕孔雀在路上車來人往，遭到不測，立即通報動保處協助救援，由於該孔雀「平易近人」捕捉過程順利，應屬人為飼養後逃逸，後續將公告於動保處官網招領。

藍孔雀因一身美麗羽毛成為民眾賞心悅目觀賞鳥，在台灣並非原生種，主分布於印度和斯里蘭卡，為雜食性動物，以種子、稻作、農作物為主食，也會吃雛鳥蛋，甚至青蛙、蜥蜴等爬蟲類動物，幾乎無天敵。一旦逃逸在外繁衍將會威脅台灣原生種動物食物來源，進而影響生物多樣性消失，嚴重將導致生態系統改變。動保處呼籲飼養寵物前務必三思，思考飼養環境、經濟能力，避免動物逃逸造成生態浩劫。