和勤(1586)公布半年報，第2季營收創單季次高，因台幣升值及匯損影響毛利率及業外表現，單季稅後淨利0.3億元，年減32.31％，每股盈餘0.36元；上半年營收及獲利仍創歷年同期新高，每股盈餘0.85元。

由於汽車及硬碟零件出貨持續成長，和勤第2季營收6.55億元，年增17.01％；而台幣匯率大幅升值影響毛利率及認列匯兌損失0.12億元，歸屬母公司稅後淨利0.3億元，年減32.31％，每股盈餘0.36元。和勤去年同期因宅經濟需求大增，高毛利的硬碟(HDD)零件比重拉高至4成左右，帶動集團平均毛利率拉升，今年集團營收顯著成長，硬碟零件比重回到近3成，加上匯率因素影響，第2季平均毛利率20.26％，年減2.14個百分點，但仍是近年的高水準表現。由於公司提前備料，且持續與客戶協商調漲價格，原物料上漲對和勤毛利率影響不大。

上半年營收12.82億元，年增30.95％；歸屬母公司稅後淨利0.69億元，年增21.41％；每股盈餘0.85元，營收、獲利均創歷年同期新高。

此外，7月營收2.04億元，年成長3.81％；前7月營收14.86億元，年增26.40％，7月單月及累計營收都創歷年同期新高。7月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.24億元，佔比60.41％；硬碟機構件(VCM Plate)0.73億元，佔比35.76％。其中，硬碟零件受惠產業進入傳統旺季，且持續受惠東南亞轉單效益，7月營收貢獻大增，公司專注於高階儲存硬碟機種機構件(VCM Plate)，產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，下半年展望穩定樂觀。

汽車零件部分，美系電動車大廠的零件出貨穩定成長，且採新製程產品已經開始量產，未來出貨量將隨著上市車款增加而同步成長，對集團的營收及毛利貢獻都將再拉高；重卡變速箱零件出貨將穩定增量，預期在今年還將增加其他的零件供應。

大陸夏季高溫假的緣故，7、8月是汽車產業傳統淡季，和勤表示，汽車客戶中有部分品牌車款晶片缺貨尚未緩解，相較6月的表現，7月高溫假的效應較為明顯。但隨後逐步進入旺季，加上電動車、重卡零件出貨增加，今年的旺季效應可期。