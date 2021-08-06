生活中不乏一些愛面子的人，深怕自尊心受損，總是打腫臉充胖子，不僅虛有其表，還很愛做表面功夫。搜狐網命理專欄點名，白羊座、獅子座、處女座的人最愛面子，總是擔心被人看不起，甚至把顏面看得比命還重要。

▍1.白羊座

白羊座從小個性就很倔強，在追求理想的過程中，就算踢到鐵板，他們也會咬牙苦撐，不願放棄自己當初堅持的目標，否則就太丟臉了。白羊座天生少根筋，說話常常不經過大腦，因衝動發言而得罪人，完全聽不進別人的意見，還很愛面子，其實內在的白羊座是軟弱脆弱的小孩。

▍2.獅子座

獅子座天生霸氣十足，只願意以強大的一面示人，雖然看似很有王者風範，但內在的獅子座並沒有表面上堅強，他們反而很敏感脆弱又自卑，你會發現獅子座的行事作風常常會莫名堅持，喜歡打腫臉充胖子。若有人在他們面前挑毛病或反駁他們，他們就會非常受傷，即使自己真的錯了，他們也會狡辯，只因為自尊心太強，不想讓別人看笑話，過分在乎面子問題。

▍3.處女座

處女座雖然不會像白羊座和獅子座一樣外放，但處女座也是非常好勝的人，自尊心超強，加上他們個性敏感多慮，有時旁人一句無心的話，卻會讓他們胡思亂想老半天，甚至會記仇，認為對方是在批評他們，就算他們表面裝大度，說自己不在意，其實心裡很難釋懷。