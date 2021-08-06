美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）4日（當地時間）表示，美軍在印太地區的重要任務是確保地區的和平與繁榮，美軍將確保「台灣的現狀保持不變」。他並強調，美國的「一個中國政策」是基於有《台灣關係法》的參與。

美國國防部官網4日發布了阿奎利諾參加阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）視訊會議上的影片講話及相關文字稿。儘管美國防部官網發布的文字稿並未提到台灣相關內容，但在美國國防部發布的影片中，阿奎利諾在回答《華盛頓郵報》記者大衛·伊格納茲（David Ignatius）的問題時，針對台灣及兩岸問題作出了上述表示。

阿奎利諾表示，印太地區的安全正遭遇嚴峻挑戰，美軍在印太地區的重要任務是確保地區的和平與繁榮，並是站在「確保台灣現狀保持不變」的立場。美國的「一中政策」是基於有《台灣關係法》的參與。我們支持透過和平及經過允許的作法來和平解決海峽兩岸的問題。我們與台灣的接觸，是為了確保他們能夠自我防衛。當然這也是基於《台灣關係法》。這個政策相當清楚，也是為何我們在這的原因。

針對北京是否有在短期內解決台灣議題時間表的問題。阿奎利諾說。我們當然對從北京的許多行動感到擔憂。大陸國家主席習近平欲在2027年讓軍隊擁有足夠的能力，但台灣將是習近平政治遺產的一部分，他也會盡量避免讓那（武統）發生。因此我認為我們最需關切的不是（中國的）言論，而是我們看到的行動。

阿奎利諾表示，例如中國在香港的行動違背了1997年與英國政府達成的協議所保證的自治承諾。再看印度的邊界，我們也看到類似的行為。我們也關切地看待中國對新疆維吾爾人尊嚴、尊重和人權的侵犯。印太司令部也擔心中國對南海的主張會干擾該地區所有國家的福祉和繁榮。

伊格納茲再問美軍是否仍像以往一樣有能力派遣航母至台灣海峽、擁有保衛台灣的能力？阿奎利諾表示，我最近常聽到美軍正在衰弱的狹隘說法，但我必須講清楚，美國仍擁有世界上最強大的軍隊，且並未衰弱。並會在《國際法》的基礎上在全球各處行動，而台灣海峽是公認的國際水域，不該受到任何限制，也不容讓這些限制變成規則。

針對南海問題，阿奎利諾指出，我們關切地看待（中國）對整個南海的非法主張，這直接對該地區所有國家的生計造成負面影響，因此我們必須立即執行綜合威懾，而且必須具有緊迫感。（中國）試圖重申歷史觀點的南海主張，與那些擁有共同價值觀國家所相信的一切背道而馳，美軍將和盟友在南海合作行動，以確保維護所有人的航行自由，並維護地區共同繁榮的穩定與和平。