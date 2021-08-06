因記者連追3天高端疫苗審查情形，衛福部部長陳時中4日動怒回嗆「這樣的問法不好啦」、「用這樣的態度不是一個健康的態度」，引發批評。對此，無黨籍立委高金素梅諷刺回道：「陳時中的健康出問題了嗎？我們是否該讓陳時中好好休息恢復健康？」

有媒體記者4日提問：「問了兩天指揮中心都沒辦法給相關數據，難道是沒辦法掌握疫苗這次批次和相關數字嗎？」陳時中則臉色一變回嗆：「這樣的問法不好啦！我昨天就跟你我講忘了問，第一天是我不知道，第二天我忘了問，用這樣的態度不是一個健康的態度，且幾批跟大眾利益也關係不大。」陳5日為此道歉：「我應該修養好一點，大家都很健康。」

高金素梅今日（6）在臉書發文表示，前天記者提問高端疫苗品質問題，陳時中開嗆「態度不健康」，昨天卻又道歉；其實回頭看陳一年多來的言行，面對全民健康的問題時，他一向用這種跳躍式的語言掩飾無能。高金直言：「陳時中的健康出問題了嗎？我們是否該讓陳時中好好休息恢復健康？」

此文一出短短不到1小時，即獲得超過1300個讚與近百則留言，網友紛紛回應：「看他在立法院答詢一副囂張樣，他根本目中無人，真以為自己是神！」「一個人修養好不好，不是事後說聲道歉就恢復他清白」、「他就是不休息不下台啊」、「要不要換人是執政黨決定，要不要換執政黨是人民決定」、「有這樣的官僚！國人的不幸！」