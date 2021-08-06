全世界都引頸期盼著重返日常的生活，班尼頓2021秋冬新裝著重以舒適、溫暖、摩登的衣著，為了踏出戶外擁抱自然作足準備。

本季設計舒適易於穿搭，材質選用更為用心，使用對生態友善的有機棉、環保丹寧布、升級再造聚酯纖維，以及其他綠色元素製成，

展現班尼頓對於環境永續發展的積極與決心。

秋冬女裝 – 悠美多彩線條營造優雅迷人秋冬風情

班尼頓2021秋冬女裝設計以一系列迷人的戶外穿著，運用永續綠時尚的優選材質、獨特的色彩及線條，溫柔細緻的柔軟觸感，營造獨樹一格的秋冬風格。

秋冬女裝 – 悠美多彩線條營造優雅迷人秋冬風情（圖／班尼頓提供）

不管在日常穿著、城市巡禮或郊外旅行，皆能輕鬆搭配毛衣、永續材質人造絲長洋裝、斗篷、或是環保毛皮夾克展現個人風格。

本季風尚隨處可見經典英式圖紋，從窗格圖紋運用於明亮柔和色調的短款外套和長版大衣，蘇格蘭格子呢襯衫式羊毛夾克、兩件式時尚套裝、Oversize外套皆可輕鬆搭配溫暖厚實的針織衫、裙裝與大小千鳥格紋的毛衣。

此外，設計師巧妙應用厚薄材質與色調變化，結合或大或小的印花格紋，激盪出不同的設計組合，彷彿在美劇 「后翼棄兵」賽局中，以無限創意發想交織出許多意想不到的創意組合。

今年秋冬的重頭戲--針織衫，以班尼頓最喜愛的北歐風格緹花圖案及色塊拼接針為重點，注入潮流且隨興穿搭的時尚風情。 高領衫著重在領口及袖口設計細節，具寬鬆感的長版針織開襟衫本季必備、流蘇毛衣、精緻混紡針織衫等，都令人愛不釋手。大自然的色彩為本季班尼頓主要靈感來源: 如赭色、焦赭色、楓紅、森林綠及可可色，完美結合班尼頓最具標誌的明亮色彩，尤其運用在基本款、休閒運動衫及上衣等，取得完美平衡非常吸睛。

本季精選風格外套，包含具針織拼接效果的寬版羽絨夾克、可兩穿的雙面格紋大衣、環保毛皮雙色鋪棉夾克等，正是欣賞秋葉色彩之旅的必備品。

雋永的丹寧是一貫的經典潮流，秋冬牛仔褲設計受到90年代風格啟發，褲型以喇叭褲、寬鬆版型及打褶縮口褲的復古造型. 讓我們向從製程開始到永續利用，對環境保育的工作者致敬! 使用環保丹寧，讓時尚不再是地球的負擔，班尼頓陪您一起感受世界的美好。

使用環保丹寧,讓時尚不再是地球的負擔,班尼頓陪您一起感受世界的美好。（圖／班尼頓提供）

秋冬男裝 – 回歸自然的戶外率性時尚風格

男裝風格呼應渴望回歸戶外的寫照，系列商品設計無論在鄉間旅行或城市遨遊都能展現率性風格。以漁夫繩索為發想的羅紋設計或是緹花造型的高領針織衫與羊毛開襟衫，綴以溫暖的大地色調，以一抹亮紅、森林綠、寫意的橄欖色、卡其色、灰色、赭色、和芥末黃相呼應。

秋冬男裝 – 回歸自然的戶外率性時尚風格（圖／班尼頓提供）

秋冬男裝簡約風格強勢回歸；直筒褲、工裝褲，搭配打褶彈性斜紋布料、天鵝絨或是石洗環保丹寧，沒有過多的破壞及補丁綴飾。秋冬外套以百搭性和實穿性為班尼頓男士所嚮往的經典時尚標配，具有城市風尚的修身剪裁外套、軍裝夾克、及線條俐落的派克大衣。在冷冽的冬季則有3D填料的鋪棉及羽絨外套為最佳選擇，突顯帥氣的休閒風尚。

本季男裝T恤以向象徵自由奔放的美國70年代”野營”精神的膠印圖騰T恤和運動衫為首，非常值得收藏，回歸本質用愛擁抱大地，世界終將更為美好。