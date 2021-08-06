留才大作戰！保全業龍頭中保科斥資千萬裝潢員工宿舍，免費提供外地求職或工作調度的同事入住，不需額外支付水電網路費，北高兩處均採飯店式管理，員工入住每月僅要支付百元清潔費，提著行李就可以輕鬆入住台北與高雄蛋黃區。

中保科啟動留才計畫，去年開始全面改裝全台員工宿舍，今年在中保科技總裁林孝信全力支持下，斥資千萬進行北中南員工宿舍大改建，在台北及高雄二大都會區，選擇在交通便利的市區台北市建國北路及高雄市三民區水源路籌劃建置『會館』。

其中台北市建國北路會館（可容納23位員工）已在今年7月正式啟用。高雄水源會館（可容納24位員工）也即將在8月完工啟用。

台北會館原為總裁林孝信住過的房子，林孝信相當重視員工福祉，得知宿舍改建計畫後，馬上同意執行該計畫，並砸下千萬裝潢。會館內廚具、衛浴設施齊全，還有冰箱、電視及洗衣機等設備，房型有三人房、雙人房，亦有一人獨住單人房，員工可自由選擇住宿房型。

中保科表示，透過面試者回饋與員工深度訪談後，發現員工宿舍是求職者重視的福利項目之一。為爭取優秀人才加入，以及分公司遍佈全台，會有人員調度安排，幾乎全台每家分公司都配有員工宿舍，每年投入的租金加上維護費超過100萬元。

中保科全台總計有60間員工宿舍，只要是符合外地、員工調度或通勤時間長等資格，均可以提出申請，一律免住宿費與水電網路費等雜支費用，最資深的房客已住了超過20年。