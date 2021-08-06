中國外交部消息，中國國務委員兼外交部長王毅5日晚間主持新冠疫苗合作國際論壇首次會議時表示，中國在疫苗國際合作中做到了率先向全球分享新冠病毒全基因序列、率先在海外開展新冠減毒疫苗Ⅲ期臨床試驗、率先向有需要的開發中國家提供疫苗、先同開發中國家開展疫苗合作生產「四個率先」。

王毅表示，中國率先向全球分享新冠病毒全基因序列，助力各國加速啟動疫苗研發。

中國率先在海外開展新冠減毒疫苗Ⅲ期臨床試驗，後續又同20多國開展研發合作。目前，4款中國疫苗在100多國獲准使用，2款進入世衛組織緊急使用清單和「新冠疫苗實施計畫」採購清單，安全性有效性得到國際權威認可。這是中國與開發中國家的共同成就。

中國率先向有需要的開發中國家提供疫苗，在國內產能尚未形成規模、自身接種需求急劇上升情況下，中國自2020年9月起就開始向有急需的國家提供疫苗，已經並正在向100多個國家捐助疫苗，同時向60多個國家出口疫苗，總量已超過7.7億劑，居全球首位。

中國率先同開發中國家開展疫苗合作生產。阿聯酋、埃及、印尼、巴西已經分別成為本地區首個擁有新冠疫苗生產能力的國家，書寫了開發中國家團結自強的新篇章。

王毅強調，中國還積極向「新冠疫苗實施計畫」、聯合國維和人員和國際奧會提供疫苗。不久前，中國發起了「一帶一路」疫苗合作夥伴關係倡議，歡迎更多國家加入。