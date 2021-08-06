憂產期延遲，周四紐約棉花期貨觸1周高點；因美國棉花產地降雨不足，可能迫使收成時間延後，加劇投資人供不應求的擔憂，令棉花期貨連續4個交易日上漲，並觸1周高點。

周四(5日)美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)10月棉花期貨上漲0.5%，收盤每磅91.17美分；而12月棉花期貨上漲0.41%，報每磅90.68美分。

8月5日中國鄭州商品期貨9月期棉結算價收報每公噸17185元人民幣，較前一日約漲0.03%；庫存方面，截至8月4日，ICE登記庫存91041包，與前一日減少18包。(商品行情網)