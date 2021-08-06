挺「國手」遭陸網友出征 小S打破沉默表態：我不是台獨！

小S（徐熙娣）近日關心東奧賽事，因稱呼「國手」引來大陸網友抨擊貼標籤，昨(5日)小S在微博發聲，強調自己並非台獨，卻仍引來部分酸民請她也去IG等社群網站發一樣說明。而昨大陸官媒《中國台灣網》也出聲力挺小S，強調：「小S作為公眾人物，其也成為民進黨當局兩岸陰謀的受害者之一」。

昨小S回應自己並非台獨後，屬於官媒的《海峽之聲》便同步發文支持，並表示此次事件全因網友「亂扣帽子」，加上「讓民進黨見縫插針」才造成。而由國務院台灣事務辦公室管理的《中國台灣網》昨晚也發表長文剖析，全文以「小S到底是不是『台獨』？別讓真『台獨』坐收『兩岸輿論風波』漁翁之利」為題目，提醒大陸網友應冷靜理性面對此事。

《中國台灣網》文中表示，東奧已經進入尾聲，他們觀察到台灣當局這回藉由此事炒作「反中」、「抗中」的機會，而小S風波便是這些操作中的被害者，「小S到底是不是『台獨』？筆者近日也徵詢過幾位島內朋友，答案都是否定的」，然而紛爭中顯露出兩岸目前因台灣當局操弄，網友的輿論也因此變得很敏感，常常使一些與政治無關的事件在短時間內就上了熱搜。

報導進一步說：「如果放在兩岸關係大交流時代，相信這類事件發生的概率非常低」，並認為：「小S作為公眾人物，其也成為民進黨當局兩岸陰謀的受害者之一」，並呼籲網友要保持理性客觀，不要隨意隨亂源起舞，「另一方面也要做推動兩岸關係發展的正能量，認清事件本質，不要盲目跟風，無意間傷害兩岸同胞感情，讓躲在後面的民進黨當局坐收漁翁之利」。