高雄天坑再現！近日大雨狂炸南台灣，高雄災情連連，不斷傳出路面塌陷案件，前鎮區一心二路上出現長約50公分、寬約100公分、最深處約40公分的坑洞，導致一輛雙Ｂ轎車行經塌陷處時，輪胎陷入坑洞內動彈不得，還因此爆胎，讓車主相當無奈，也不排除提出國賠。

高雄市工務局養工處表示，一心二路6日凌晨3時35分發現坑洞，一輛轎車行經路面下陷處時爆胎，通報後警方先到場執行交維，並通報相關單位，現場量測洞長約50公分、寬約100公分、最深處約40公分，目前研判是地下汙水管線有問題，水利局人員已在場開挖釐清，國賠部分目前還沒接獲車主的請求。

日前才剛發生鳳山勝利路人行道下陷，接著前鎮區凱旋夜市前路面出現長15公尺、寬10公尺的大面積塌陷，5日鳳山五甲二路水溝旁又發生水泥覆蓋地坍塌事件，隨後又再傳出一心二路坑洞，這已經是高雄8月以來第4起路面塌陷事件，短短6天出現4個坑洞，讓高雄民眾相當恐慌。