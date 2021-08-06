一名呂姓陸軍中士異想天開，2019年間借來憲兵上尉徽章的便服，並穿著該衣拍攝下自慰、性交等裸露與猥褻的影像，上傳至社群媒體Twitter供人閱覽，經雲林憲兵隊網路查緝後遭送辦。新北地院依妨害風化罪，判其拘役50日。緩刑2年。

判決書指出，呂姓陸軍士官於2019年2月間向不知名的友人借來掛有上尉軍階的憲兵便服，呂男則穿著該衣拍攝下自身或他人的生殖器與裸體畫面，同年月間將影像陸續以暱稱「軍職17774」上傳至Twitter上，前後共上傳了12次。案經雲林憲兵隊於網路巡邏時發現，因而循線查獲呂男。

新北地院法官指出，呂男當時為陸軍中士，明知軍種並非憲兵，軍階並非上尉，卻公然冒用上尉徽章，意圖混淆視聽，使人誤信有此身分；且穿著該軍服拍攝下猥褻的影像足以敗壞社會風氣。

法官考量呂男無前科、經濟能力、犯罪動機與目的等，依網際網路方法張貼猥褻影像供人觀覽罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。緩刑2年，並須支付公庫3萬元。

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