美國生技業者諾瓦瓦克斯(Novavax)再度將提交給美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration)緊急使用授權(EUA)的時程延後至第4季，Novavax盤後交易一度重挫12%。

外媒報導，Novavax先前已將提交EUA資料的時程從第2季延到第3季，現在又再延後至第4季，主要是為了核對疫苗製造資料，執行長Stanley Erck表示，這是為了要讓所有的製造、疫苗效力、分析等資料一致且符合規定，這是一個相當需要時間的過程。

《CNBC》報導，Novavax已經在印度、印尼、菲律賓申請監管批准，並計畫在8月將疫苗提交給世界衛生組織(WHO)，作為緊急使用的供應，而WHO的批准將允許疫苗通過全球疫苗共享計劃分發全球。

根據Novavax的臨床試驗數據顯示，在對批准的疫苗進行兩劑給藥後，可使中和抗體水平與初次接種後的峰值反應相比增加4倍，在批准疫苗的兩劑方案後6個月，加強劑量的Novavax疫苗可增強對Delta變種和其他變種病毒的保護。

報導也指出，儘管向美國的申請授權有所延遲，但Novavax表示仍有望在第3季度末每月生產1億劑，到第4季度末每月可生產1.5億劑。