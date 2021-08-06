疫情趨緩為振興內需，中央除推出紓困4.0，也計畫發放5倍券刺激消費。國民黨立委蔣萬安昨(5日)在臉書指出，疫情海嘯重創國內經濟，6月份失業率更是10年新高，許多健身房業者也向他反應，政府提供一次性的補助杯水車薪，早已用磬，更別提許多游泳池、KTV迄今仍沒辦法營業，真的快撐不下去了。

蔣萬安指出，先前多次呼籲政府應該放寬紓困條件、增加紓困範圍，大多沒有下文，對於收入更不穩定、更弱勢的投保國民年金民眾，也只有衛福部的急難紓困金可以申請，但名額有限，目前已停止申請，這些人求助無門，有位民眾反應，因為疫情影響，只能打零工維持生計，家中還有2個女兒嗷嗷待哺，感覺自己完全被政府給遺漏了。

因此蔣萬安呼籲政府，在關注奧運賽事時，也能聽到這些基層民眾、業者的聲音及吶喊，趕快規劃、提出紓困5.0的方案，將這些急需紓困但未被紓困4.0涵蓋的民眾、疫情降成二級警戒後仍受衝擊的產業，拿出具體措施協助他們度過疫情難關。

另外，蔣萬安也在網友留言處再回應表示，「今年疫情較去年嚴重，許多民眾的生計都受到影響，後續在規劃振興方案時，不應再循3倍券模式，要求民眾先自掏腰包，再給予回饋！」

此篇貼文引發不少網友討論，有人說「現在只缺現金，沒有現金，怎麼領那個幾倍券」、「疫情到今所有補助都沒有領到半個，申請的都沒有過」、「留職停薪的媽媽也直接被排除在外」。