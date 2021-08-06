中國外交部官網消息，中國國務委員兼外交部長王毅5日晚間主持新冠疫苗合作國際論壇首次會議時總結會議，達成盡可能向開發中國家、特別是最不發達國家提供疫苗；以最高衛生標準開展疫苗研發和生產；早日決定新冠疫苗智慧財產權豁免；世界各國公平合理分配疫苗；加強疫苗監管政策溝通協調等5點共識。

王毅總結了會議達成的5點共識指出：

第一，與會各方都重申新冠疫苗作為全球公共產品具有重要意義，呼籲各方為實現疫苗在開發中國家的可及性和可負擔性繼續努力，加強各國政府、企業和國際組織合作，盡可能向開發中國家特別是最不發達國家提供疫苗。

第二，各方都認為應根據世衛組織要求，以最高衛生標準開展疫苗研發和生產，提供安全、有效、高品質、可負擔的新冠疫苗，並通過出口、捐贈、聯合研究、授權生產和技術轉讓等方式提升開發中國家疫苗產能。

第三，各方都支持世界貿易組織等國際機構早日就新冠疫苗智慧財產權豁免作出決定。期待各國繼續支持世衛組織推進「新冠疫苗實施計畫」，呼籲多邊金融機構為開發中國家採購和生產疫苗提供包容性融資支持。

第四，各方都期待進一步加強疫苗國際合作，推動疫苗在世界各國公平合理分配。我們反對疫苗民族主義，呼籲解除有關疫苗和原材料的出口限制，支持本國企業開展疫苗研發、生產國際合作。

第五，各方重申世衛組織緊急使用清單制度的重要性，呼籲各國政府在研究入境管控措施時，採取科學、非歧視性原則，尊重世衛組織有關認證制度，各國應加強疫苗監管政策的溝通協調。