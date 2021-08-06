跟進德國、法國和以色列的腳步，美國也即將開打第三劑新冠疫苖。美國國家過敏和傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周四表示，隨著新冠病毒感染病例繼續增加，美國已經著手進行將盡快讓免疫系統受損的美國人接種新冠疫苖加強劑。

美國官員曾表示，美國監管機構必須完全授權新冠疫苗或修改其緊急使用授權，才能建議施打第三劑，但疾病管制與預防中心（CDC）準備在某些情況下盡快提供第三劑疫苗。

佛奇周四在記者會上表示，讓這些人接種加強劑對我們而言極為重要，而我們現在正在著手進行中。免疫功能低下的人可能無法從他們現有的兩劑疫苗獲得充分保護。

他表示，高度傳染性的Delta變種病毒在美國擴散導致感染病例持續增加，可以透過施打額外的疫苗來扭轉疫情。

白宮周四表示，上周美國新冠疫苗接種率最低的7個州占國內新增病例和住院人數的一半。這些州為佛羅里達、德州、密蘇里州、阿肯色、路易斯安那、阿拉巴馬和密西西比。其中，佛州和德州約占美國新增確診病例的三分之一，而住院占比甚至更高。

美國CDC主任瓦倫斯基博士（Dr. Rochelle Walensky）表示，美國的新冠病毒確診數比前一周增加約43%，每日染疫死亡人數增加逾39%。

根據路透社統計，美國周三公布的新增病例創下6個月新高，7天平均值逼近9.5萬例，與不到一個月前相比暴增了4倍。

白宮周四宣布，過去24小時內接種了約86.4萬劑疫苗，創下7月初以來新高，顯示國內疫情急升，以及近來聯邦和州政府，以及大型企業催動疫苖接種的行動，確實帶動了疫苖的接種速度。

白宮新冠小組協調官Jeff Zients表示，拜登政府支持美國企業和其他機關要求職員接種疫苗。他並證實，為了能重啟國際旅行，白宮考慮要求外國旅客已接種疫苗，但尚未做出最終決定。

世界衛生組織（WHO）周三呼籲在每個國家至少能為10%的人口接種疫苗之前，先不要施打新冠疫苖加強劑。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示：「我們急需逆轉這個趨勢，從大部分疫苗流向高收入國家，轉而流向低收入國家」。

儘管世界衛生組織請求已開發國家緩打第三劑，直到全世界有更多人能接種到第一劑疫苖，但德國、法國和以色列仍堅持推進接種加強劑的計畫，現在美國也將加入，凸顯出極度不平等的國際疫苖分配。

法國總統馬克宏表示，法國準備自9月起讓年長者和脆弱族群開打第三劑。德國計畫自9月起為免疫功能低下的患者、高齡年長者和療養院居民提供加強劑。以色列政府上個月開始提供加強劑，總理貝內特（Naftali Bennett）發布聲明敦促該國年長者盡快注射第三劑，他強調任何年齡超過60歲且尚未接種第三劑疫苗的人，併發重症和染疫死亡的可能性高出6倍。

截至目前為止，法國和德國至少接種過一劑疫苗的人口占比分別達到64.5%和62%，此外，法國有49%的人口，德國有53%的人口已經完整接種兩劑。