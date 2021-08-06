美股消息面：

1.美國商務部公布，美國6月貿易逆差為757億美元，較5月逆差710億美元擴大，並超出經濟學家預期的逆差742億美元。6月進口成長2.1%，出口成長0.6%。

2.美國勞工部公布，上周（截至7月31日）初次請領失業給付人數較前一周大幅減少1.4萬人，為38.5萬人，大致符合市場預期。上周續領失業給付人數減少36.6萬人，為293萬人，遠低於市場預估的325.5萬人，為去年3月中以來首度跌破300萬人大關，亦即創下去年新冠疫情爆發以來新低。

3.受中東緊張局勢升高帶動，周四國際油價止跌回升，惟新冠疫情的不確定使油價漲幅受抑，終場紐約期油收漲94美分或1.38%，為每桶69.09美元。倫敦布蘭特期油收漲91美分或1.29%，為每桶71.29美元。

4.美股走高使避險需求降溫，加上市場觀望周五公布的美國非農就業報告，周四紐約期金收跌5.6美元或0.3%，為每盎司1808.9美元。現貨金尾盤跌0.4%，報每盎司1804.46美元。

5.在聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）發表最快可能在2023年初升息的鷹派言論後，投資人觀望即將揭曉的非農就業報告，周四紐約尾盤，美元指數微跌0.03%，報92.249。