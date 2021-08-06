資訊服務廠商緯軟(4953)及聚碩(6112)公布半年報，緯軟上半年獲利創同期次高，每股盈餘3.32元，聚碩創同期新高，每股盈餘1.66元。

緯軟繼第1季營收表現創新高後，第2季持續升溫，單季合併營收為14.65億元，季增7.0％，年增13.7％，續創新高，營業利益1.28億元，稅後淨利1.11億元，每股盈餘1.68元；累計上半年營收28.34億元，年增16.7％，創歷年同期新高，稅後淨利2.19億元，為歷年同期次高，每股盈餘為3.32元。

緯軟表示，今年公司以加速拉升指標客戶端的市場佔有率為目標，積極建設人才梯隊，以布局未來經濟規模的擴張需求，在投資階段短期內獲利成長可能趨緩，下半年營收向上動能不減，預期全年仍可望維持合理穩健的獲利表現。

此外，緯軟公告7月營收為5.29億元，月增5.52％，年增18.75％，營收續創新高，也連續第11個月寫下同期新高；累計前7月營收為33.63億元，年增17.06％。

聚碩第2季營收為27.49億元，合併營業毛利率12.8％，較去年同期增加約0.8個百分點，歸屬於母公司業主之淨利0.9億元，每股盈餘0.48元；上半年營收為57.42億元，合併營業毛利率12.6％，較去年同期增加約0.5個百分點，稅後淨利為3.18億元，年成長19.2％，歸屬於母公司業主之淨利3.13億元，每股盈餘1.66元。

上半年遠端工作需求大幅增加，企業意識到數位轉型已是銳不可當，而其中最大挑戰是與實體辦公模式無縫接軌，聚碩長期耕耘數位轉型解決方案，提供企業用戶相關業務服務與技術支援，不論是基礎建設、網路、資安、儲存等，從底層到雲端協助企業保有正常維運，且維持高競爭優勢。

展望下半年，企業轉型與雲密不可分，不僅可幫助企業加快回應市場速度，亦可節省成本和降低IT應用處理的複雜性，聚碩積極部署雲端各項應用，除了AWS、Google雲平台解決方案外，近期也陸續完成與Oracle、IBM續約，未來將繼續與各夥伴攜手共創更大的雲端商機。