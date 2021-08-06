歐股周四收在創紀錄高點。Novo Nordisk和西門子的強勁業績，抵銷了零售股和礦業股的疲軟。

周四泛歐Stoxx 600指數收漲1.74點或0.37%，為469.96點，創下歷史高點，並為連續第四交易日創新高。歐股在本周已經上漲1.8%，強勁的企業財報，抵銷市場對新冠病毒的擔憂。

丹麥製藥公司Novo Nordisk飆漲5.2%；該公司在公布高於預期的季度獲利之後，上調全年前景。

西門子上漲2.6%，報141.38歐元；該德國工業工程公司上調獲利預期。

礦業股下跌2.6%，為表現最差板塊。市場擔心中國需求放緩，鐵礦石和賤金屬價格下跌。

零售股跌0.5%。運動品牌愛迪達大跌6.0%；因消費者抵制，上季中國銷售大減；另外由於新冠傳染病病例大增，在越南的主要供應商工廠關閉。

時尚線上電商公司Zalando跌4.8%；該公司表示，為讓更多顧客消費，已經在行銷投下較多的資金。

然而包括愛迪達、妮維雅(Nivea)製造商Beiersdorf、拜耳(Bayer)和默克(Merck)都因上升的消費者支出和經濟活動，上調今年財測展望。

RBC財富管理投資策略主管Frederique Carrier表示，目前股市還是有些脆弱，另外由於Delta病毒擔心收緊管制，以及企業獲利已見頂等考量，目前不排除有回調修正的可能。但是只要還沒有衰退的跡象，股市就會保持向前。

法國診斷服務公司歐陸集團(Eurofins Scientific)大漲10.3%。漲幅居冠歐股；該實驗室集團上半年業績創紀錄，並上調年度展望。