日本空手道女將清水希容在「型」金牌戰敗陣。（美聯社資料照）

西班牙女將桑契斯(Sandra Sanchez)在5日晚間的空手道決賽精彩演出，從地主女將清水希容手中奪走「型」的金牌。雖然輸掉比賽讓日本人有些不甘，桑契斯賽後展現出來的禮節動作卻令日本網友驚豔，稱讚她「太美妙了」「很懂日本禮儀」「比日本人還像日本人」。

KARATE = RESPETO Sandra Sánchez queda campeona olímpica y lo primero que hace es ir a saludar al entrenador de japon #Respect #Karate #OlympicGames pic.twitter.com/supsekaSOp — Francesca Fàbregas (@Francescaa_98) August 5 2021

比賽結束時，桑契斯與清水希容握手之後，走到清水的教練古川哲也面前，端正跪坐、雙手扶地躬身行禮。這個鏡頭在推特獲得日本網友關注，日媒《雅虎體育》稱讚桑契斯「感動了日本觀眾」。一般選手這時候通常是披著國旗在耀武揚威了，桑契斯卻過去向對手的教練行正式的禮節，看來她很了解日本文化，難怪有辦法在東京以空手道擊敗日本人。

27歲的清水希容是日本名將，拿過兩過世界賽金牌，外型酷似藝人綾瀨遙而被稱為「空手道界的綾瀨遙」。對此她曾謙虛表示：「我很高興被這麼說，但綾瀨遙很漂亮，我真的有像她嗎。」

桑契斯最後以28.06分擊敗清水希容的27.88分，清水希容賽後落淚表示她的身體與呼吸沒有亂，但是整體節奏不如預賽時穩健。