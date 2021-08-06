機（汽）車發生擦撞損壞對方的「車牌」怎麼賠？如果又遇到對方的車牌號碼「很特別」，究竟賠多少錢才合理？就有一名機車騎士貼文發問，他騎機車不小心造成對方機車車牌受損，結果車主竟然要求他賠償16000元，只因對方的車號是「9999」，因為自己不曾遇過這樣的事，只好發文問網友們：「這問這樣合理嗎？」。貼文一出引發網友熱議，但有內行人點出一個原因說：「求賠16000絕對合理。」

這名機車騎士在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的機車尾巴勾到對方機車車牌，造成對方的車牌有輕微毀損，結果車主要求賠16000，只因車號是「9999」，車主的理由是：「標號價格高，所以開價賠16000」。

原PO表示，他被求償賠16000元後，查到車主2年前只用6000元標下「9999」的車牌，但對方卻說現在不只6000元，本來想拿車牌給人烤漆，監理站卻說這樣做可能違法，保險公司也說沒處理車牌的服務，後來上調解會，雖然調解人員也認為16000元太多，但對方仍堅持要16000元才和解，無計可施下問發文問網友「這樣合理嗎？」

此文引起網友熱議，也有不少內行人回應16000元合理，其中一名網友留言說：「車牌數字連號都極為熱門，且因車牌毀損不得原號補發，因此16000賠償金額合理。

此回應獲得許多網友認同「「說實話！合理！我不是9999也花不少」、「買的是使用權，不是製牌費」、「不能換一樣號碼的，很多特殊車牌都容易被偷，其實1萬6很合理，如果有辦法標到便宜的鐵支車牌，可以考慮跟車主和解」、「現在監理站換牌只能變號碼不會是原牌號！樓主覺得1.6萬貴那就標一個還車主不僅得了嗎⋯套一句某樓的買得起換不起？撞的起賠不起？」、「9999通常都是前三高價」。