據公平會今天公布的「2020年多層次傳銷事業（直銷）經營發展狀況調查」，去年多層次傳銷整體營業總額為980.09億元，較2019年的935.41億元，再增加44.68億元，成長率為4.78％，創下史上新高。

調查發現，2020年底傳銷商人數達347.77萬人，較108年底367.71萬人，減少19.94萬人；傳銷商人數占全國總人口數比率約14.76％，即平均每萬人中有1476人加入多層次傳銷，較2019年底之15.58％，微降0.82個百分點；女性傳銷商仍為傳銷市場主力，2020年女性傳銷商共計248.58萬人。

調查指出，去年傳銷事業銷售商品仍以營養食品類銷售額最大，計637.19億元、占65.01％，次為美容保養品170.04億元、占17.35％。

調查提及，傳銷事業在經營上雖擔憂市場不景氣、同類商品競爭加劇及非法傳銷事業破壞，但預期今年營業額將較109年增加者有144家、占45.86％，預期持平者有126家、占40.13％。

公平會最後表示，多層次傳銷之行銷模式於我國已運作多年，對於勞動就業人口及整體經濟發展頗有貢獻，過去雖曾因部分傳銷事業與傳銷商間發生糾紛，以及少數業者假借傳銷名義進行吸金等不法行為，造成社會大眾對其產生負面觀感，但所幸大多數傳銷事業及傳銷商已透過自律與努力，持續提升產業形象。

公平會指出，多層次傳銷業營業額日漸增長，於競爭激烈的銷售市場已占有一席之地，值得關注期許。公平會將持續針對於違法從事傳銷行為業者依法予以嚴處，對於合法從事傳銷行為業者則適時予以勉勵。