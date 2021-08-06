Delta變種病毒強勢席捲全球，台灣目前多是境外移入個案感染Delta。ICU醫師陳志金分享4張圖表指出，疫苗完全接種比例破50％的國家中，有4個國家確診者中染Delta變異株的比例超過80％，分別是德國、英國、西班牙以及義大利，引發網友們討論。

ICU醫師陳志金昨天在臉書分享4張圖片表示，即使是疫苗覆蓋率高的國家，目前確診個案也在大量增加，其中感染Delta變異株的案例佔了8成以上。

從圖表中可見，完全接種比例高於50％的國家有加拿大、西班牙、英國、義大利和德國；而至少注射一劑疫苗覆蓋率超過50％國家則是加拿大、西班牙、英國、義大利、法國、德國、美國、沙烏地阿拉伯以及巴西。

根據圖表中的資訊，單日每百萬人口的確診數前5名為馬來西亞、西班牙、英國、法國和美國；最後確診者中染Delta變異株的比例達80％以上的國家則是德國、英國、西班牙、美國、義大利、波蘭和法國。其中德國、英國、西班牙和義大利的疫苗覆蓋率已超過5成，但確診者中感染Delta變異株的人數比例，仍舊佔了80％以上。

貼文引起網友熱烈討論，「這樣的生活到底要持續到什麼時候」、「感覺看不到盡頭的日子」、「全球疫情嚴峻，台灣卻在拼解封」、「現在還有人想要開放阿公店」、「以色列已經在考慮是不是需要再次封城了」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上舉以色列為例，指出以色列疫情嚴峻時，每天爆出8000多例確診，後來打疫苗後降至1000例左右，結果Delta變異株入侵，每天確診數提升至3000多例，由此可見「全面防護很重要」。他並表示，目前的主要任務是防止Delta變異株，因此台灣邊境仍不會放鬆。