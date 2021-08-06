總是覺得媽媽一直處在容易發怒、沒有耐心又會碎念的狀態嗎？家人可以出手解救她，或是讓她安靜獨處一段時光。親子作家尚瑞君在《剛剛好的管教》一書中提到，強大的媽媽們都有自救與自癒的能力，但是，媽媽也要學會呼救，適時的請家人幫忙，才是長久之道。以下是重點書摘：

現代的媽媽不好當。任勞任怨的媽媽們，在成為母親前，多少人是被父母捧在手掌心上呵護的公主？是被男人護在心窩裡唯命是從的女王？那些身影美麗，心情美好的歲月，還常常會在夢中翩翩起舞。怎麼搖身一變，當了媽媽，就成了跪婦、女僕、家教，甚至是水電工？

常常當我跪在地上，一寸一寸地擦拭著地板時，若先生剛好在現場，偶爾會故意問他：「親愛的，你把心愛的女人娶回家，就是為了讓她幫你跪著擦地的嗎？」他總笑嘻嘻地回：「當然不是，我還買好吃的給妳吃，帶妳出去玩，還做很多讓妳開心的事。如果做家事忙不過來，那我們就花錢找人來做啊！」

花錢找人來幫忙做家事，我們確實做過。那時年關將近，家事公司派了四個人來打掃，弄壞了兩樣東西不說，做事也做得不好，地板留下水漬，我還得重新擦過，讓我從此對委外打掃敬謝不敏。

跟先生這樣撒嬌、抱怨一下，只是為了增加生活上的情趣。我知道他捨得花錢請人來做事，是我不習慣家裡有陌生人進出，只好自己認份地慢慢做。

但是同樣耍賴的方法，用在兩個兒子身上，妳還得看他們願不願意買單。因為妳不是他們心愛的女人，妳只是他們的媽媽。

●叫媽媽，太沉重！

夜裡七點到九點，是一天之中情緒最緊繃、身體最疲憊不堪的時刻。常常洗好碗，擦完地，忙完家事，拖著疲累的身體爬上三樓，還沒坐下，就聽到「媽媽，幫我這樣！」，「媽媽，幫我那樣！」，媽媽，媽媽，媽媽⋯⋯

「媽媽」這兩個字好像咒語，讓我成了逃不出如來佛手掌心的孫悟空。但是，我不要做孫悟空，我只要做我自己。我要擺脫媽媽的咒語，因為我真的很累了！這時我總沒好氣地回答：「不要，我現在不想幫忙！」

媽媽可以生氣、不耐煩、抱怨、傷心、哭泣、沒耐心、拒絕孩子嗎？答案是，當然通通都可以！媽媽也是人，不是機器。媽媽會累，而且說實在話，媽媽這個角色，也真的很累！

當媽媽很疲憊、開始出現不耐煩的狀況時，其實那是一種求救的訊號。如果，你不想出手解救快要被做不完的家務海嘯所滅頂的媽媽，也沒有關係。你只要靜靜地做好自己該完成的事，暫時不要再打擾媽媽，媽媽們都很強大的，她們有能力自救、自癒。

只要給媽媽們一些安靜的時間，哪怕只有幾分鐘，讓她們的身體暫時放輕鬆後，她就可以慢慢梳理內在的情緒，讓身心都沉澱與沉靜下來。只要幾分鐘安靜的休息，又會有一個笑容可掬、動作優雅的媽媽再度出現。

媽媽也是個可愛的女人，有喜怒哀樂，有七情六慾。看到傷心的劇情，會流淚；看到搞笑的橋段，也會大笑。大部分的媽媽，笑點低，哭點也低，既好哄、好騙、更好使喚。只要家人真心顧及媽媽的心情感受，她們就會心甘情願地成為最任勞任怨的那一位家人。

家人要珍惜彼此可以相處的時光，感恩每一個家人對家庭的付出，一起經營共好的生活，記得彼此多支援與協助，不要讓媽媽一個人太累。媽媽也要記得開口求援或是自救，練習察覺自己的情緒與內在的心聲，是迎向更美好生活的關鍵。

現在當高一的祐亨放學回家，如果我還在廚房忙得不可開交時，會請他幫忙炒菜，或是準備吃晚餐的事情。有需要就開口求救的媽媽，是不是更真誠可愛、更貼近人性？

●親子關係是雙向的交流，不是父母單一的付出

家人是彼此的鏡子與支柱，我們在對方的眼中看見自己，也在對方的肩膀中得到依靠。只是孩子會長大，父母會衰老，要把孩子培養成身心靈獨立的個人，就要從每一天的生活中讓孩子察覺自己的努力與進步，是不是都有逐日更新，而不是都依附在父母之下想要庇護。父母懂得適時地拒絕與接受孩子的付出，是對孩子很重要的訓練與能力培養。