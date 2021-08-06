旺宏(2337)以25.2億元出售其位於新竹科學園區的6吋晶圓廠廠房及設備予鴻海(2317)，交易產權轉移預計於2021年底前完成，旺宏今股價爆量開高、漲幅一度達5.6%，股價最高達48元，其後盤中漲幅收斂到0.5%左右震盪，將近10:00成交量就來到14.8萬張，相較昨日84140張明顯放大。

旺宏為提升先進技術及國際競爭力，將專注發展十二吋晶圓廠業務，尤其在未來產能擴充後更將著重3D NAND及先進NOR Flash之研發製造。旺宏樂見六吋廠及機器設備仍可持續對台灣作出貢獻，就此，鴻海也表示將旺宏六吋廠作為其深化半導體佈局的重要基地，來滿足其電動車未來發展之需求。旺宏在車用電子市場已朝全球第一邁進，相信未來雙方將有更緊密的合作機會。

由於旺宏在EV NOR Flash市佔率第一，鴻海也是旺宏前三大客戶，鴻海表示晶圓廠購賣只是開始，鴻海期許與旺宏仍有後續合作。

法人分析指出，此交易對鴻海正向，係因符合鴻海集團長期3+3發展策略，碳化矽(SiC)產品散熱快適合發展電動車，亦會開發數位醫療相關的微機電系統MEMS，直接購買現成晶圓廠可縮短量產時間和投資成本，並提高半導體自給率。預計2021年底前完成初步產權轉移，未來碳化矽(SiC)目標月產能1.5萬片，預計2024年正式量產，初步概算，2024~2025年營收占比小於1%，實際挹注有限。