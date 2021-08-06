隨著房市近一年火熱回溫，新北市各大重劃區成為最受市場矚目的交易熱區，其中已發展完整成熟的中和左岸打敗板橋江翠、新店央北、土城暫緩發展等新興重劃區，最受購屋族與這一波回流台商歡迎。中和左岸重劃區以遠雄造鎮系列推案最為知名，布局逾10年之久，目前已全部成屋到位，目前銷售中的「遠雄百富」為最後一塊水岸首排大基地建案，由於立地條件稀有，未受到此波疫情衝擊影響，持續吸引回流台商、企業主搶進，創下銷售亮眼佳績。

占地廣達5.7萬坪的中和左岸重劃區，以遠雄造鎮系列推案最為吸睛，遠雄房地產行銷協理黃淑真表示，遠雄集團在中和左岸共打造15個社區，目前水岸宅系列以「遠雄百富」和預計今年Q4推出的百坪大坪數豪宅「遠雄Park One」詢問度最為熱烈，由於供給有限，「遠雄百富」潛銷期間即吸引購屋族瘋搶卡位。

左岸造鎮「遠雄百富」潛銷期間即吸引購屋族瘋搶卡位。(圖/中時新聞網攝)

目前主推的「遠雄百富」已於今年1月取得使用執照，基地廣達3730坪、四面臨路，位中和區中原二街30號，享水岸第一排景觀，是中和左岸唯一中小坪數SRC建築，規劃雙棟24樓與一棟27樓建築，其中27樓為左岸最高地標，社區享超過900坪花園綠意，住家規劃30、42、58坪，分別設計2、3、4房，每坪成交價在55~68萬元之間。

「遠雄百富」以30坪2房銷售速度最快，黃淑真指出，由於總價約2200萬元、擁水岸第一排，低總價輕鬆享有無敵景觀宅，不只吸引雙薪家庭，更吸引退休族、置產客購屋，購屋年齡層廣布於35~60歲，使30坪房型已步入銷售尾聲。

30坪擁水岸第一排，低總價即享有無敵景觀宅，深受雙薪家庭及SOHO族喜愛。(圖/中時新聞網攝)

40坪3房則吸引首換族進場，黃淑真分析，中永和有許多居住老公寓多年的在地客，隨著家庭成員年齡增長出現首次換購電梯大樓的需求，由於「遠雄百富」全齡化公共設施規劃完整，重劃社區新穎，總價2500~2700萬元的40坪3房型CP值相當高，很吸引35~50歲的在地首換族購屋。

左岸機能圈生活完善，40坪3房型非常吸引首換族進駐。(圖/中時新聞網攝)

至於58坪4房總價帶則約在4000萬元左右，黃淑真表示，這一年多來，因疫情返台置產的台商為求提供家人最佳的居住品質，覓屋首要選擇條件的就是優質生活與住家環境，58坪4房規劃大面全開窗無敵水岸景觀視野，相較200萬俱樂部的大直水岸豪宅聚落，僅約1/4價即享受同級親水生活和萬坪河濱公園綠意，非常吸引45~60歲的換屋族、企業主、海歸派、自營商和回流台商購屋，政商名流指名度相當高。

58坪4房的無敵水岸景觀視野非常吸睛。(圖/中時新聞網攝)

中和左岸重劃區街廓採方正棋盤式規劃，享高綠覆率，擁有市中心難得的水岸景觀，是雙北市難以複製的都市綠洲。黃淑真分析，疫情不只改變了國人生活，也改變了國人購屋條件，親近水岸綠意、無可取代的舒適生活環境，成為購屋重要顯學，而中和左岸重劃區享萬坪綠意低建蔽率規劃，並以罕見大社區規劃成為國際認證智慧示範城市，是後疫情時代最被指名的防疫宅聚落，也是台灣目前唯一的生態智慧花園城市，過去台灣不曾有過，未來可能也很難再出現，不動產具相當保值抗跌性，加上重劃區已全部成屋到位，僅剩最後2大指標案可售，銷售時程步入尾聲，預期未來疫情逐步緩解後，銷售動能將更強烈，水岸第一排景觀宅更是賣一戶少一戶，屆時將更一屋難求。