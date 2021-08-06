萬華茶室有望在9月復業，不過，以往茶室常會出現非法移工或外籍人士，北市副市長蔡炳坤表示，市府絕不容許業者聘雇非法外籍人士，若遭查獲將予以法辦，而被問到疫情爆發期間，台北市張柯文哲曾喊出給予非法移工篩檢、打疫苗的「特赦令」，如今是否收回？蔡說，這是兩回事，當時是基於防疫對非法移工特赦，要他們出來打疫苗，但他們本來就不能在台工作，當時特赦也沒有允許他們在台工作。

蔡炳坤說，柯市長當時基於防疫目的，給予非法移工特赦，鼓勵他們出面打疫苗和篩檢，但不代表他們就能在台違法工作，這與特赦令沒有關係，茶室恢復後市府也不容許業者聘請非法移工，違規會有罰則處理。

另外，萬華茶室復業必須符合土管、建管及公安等標準，營業登記也要名符其實，才准復業，北市建管處統計萬華茶室仍有12家、14件違建，已公告業者8月20日前要完成拆除，否則將強拆。

對此，蔡炳坤說，茶室違建問題一直存在，建管處也持續按期程在處理，原本有80多件，其中66件已改善或拆除，而這次要求業者自拆，也是依照期程安排，如業者有爭議，可提爭議調解委員會申覆。