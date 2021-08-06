針對農委會4日發布新聞稿「農委會依法解除斗南鎮農會賄選認罪吳姓理事職務，遏止少數不法分子賄選違法行為」，雲林縣府表示，農委會無視法院判處緩刑，且本案尚未定讞，農委會應該客觀處理本案，而不是引用錯誤法條無限上綱，破壞法治社會的運作。

雲林縣府指出，本案係斗南鎮農會理事吳錦宗為協助其妻當選農會會員代表，發生賄選行為，經雲林地方法院判決吳錦宗「一時失虞觸犯刑章」，且深具悔意，因此判決處有期徒刑，如易科罰金，並緩刑3年。

縣府表示，吳錦宗觸法事項與其理事資格毫無關係，斗南鎮農會臨時代表大會決議吳錦宗得以繼續保有理事資格，發函雲林縣政府備查。雲林縣政府尊重斗南鎮農會決議。

縣府表示，應站在超然立場的農委會主動涉入斗南鎮農會內部紛爭，刻意援引農會法第46條，以道德訴說為由，強制要求解除吳的理事職務，史無前例。

縣府說，農委會新聞稿表明其查詢單位為雲林地檢署，卻不以雲林地方法院判決書為準，此種違背常理行為，是否有任何政治考量，啟人疑竇。

縣府強調，農委會先以農會法第47條，後來改引用第20條，要求解職吳錦宗的理事職務，顯見引用法條無限上綱，扭曲法法令原意；公職人員涉犯案件以判決定讞為解職依據，農會僅是人民團體，農委會卻援引地檢署意見，現在還有近百個農會賄選案件尚未判決確定，是否也應要求全部解職？