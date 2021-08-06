行政院擬發放「振興5倍券」，但因堅持不發現金與多數民意相違，引發外界討論，對此，國民黨立委許淑華認為，近七成民眾期盼發現金紓困之下，行政院獨排眾議，堅持讓5倍券匆匆上路，實在令人不解及搖頭。許更指出，大部分國家也多以「現金」與「救急」為原則普發現金，執政黨的施政不能再閉門造車，應盡速修正錯誤的方向，協助民眾度過難關。

許淑華今（6日）在臉書發文表示，審計部對振興3倍券最新的報告指出，僅印製等成本就增加4億2600萬元，整體經濟效益也欠缺合理評估，國發會委託研究更提到，振興3倍券缺乏消費端資料參考，各消費品項占比也無從得知。

許淑華直言，民眾生活各項費用，房租房貸、學費、水電費等，都急需現金週轉，保險業者推出的保單借款紓困專案，短短20天，核准貸款額度突破61億元，可見「現金」與「救急」是最重要的紓困原則；此外小企業受到疫情的衝擊，遠比大型企業深。

許淑華痛批，這些聲音政府難道不知道嗎？普發現金是國民黨的呼籲，也是全民期盼的訴求，執政黨的施政不能再閉門造車。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「現在還管什麼成效，百姓要活下去比較重要」、「百姓憤怒值3倍變5倍」、「政府讓百姓吃土」。