兒童台出道的女星米可白去年自曝早在2019年7月便與「尾牙大王」謝銘杰離婚，終結5年婚姻。身為鹿港老店「凰珍囍餅」千金的她，昨(5日)發文透露最近發現有代購轉賣她家餅店的產品，開代購平台賺差額，她擔心因此發生食安問題，禮貌請對方下架，卻遭該名代購酸「離婚」、「年紀一把」。

米可白娘家在鹿港老家經營「凰珍囍餅」，過去逢年過節，米可白都會貼心回家幫忙做生意、分擔家務。昨她發文分享媽媽在網上發現有人自稱是「凰珍囍餅」的代購商，擔心對方囤貨太久賣給買家會有食安問題，米可白便私訊對方請他下架，對方卻發文反嗆：「我知道妳離婚後心情不好」，又說米可白「年紀一大把」。

米可白發文。（圖／翻攝自米可白臉書）

從米可白的截圖中可知她並未出言沒禮貌，消息傳開後，有許多網友跑到代購賣場抗議，讓代購商又主動聯繫米可白的母親，「媽媽說代購商打電話去道歉還要我撤下他的文章，也許是因為大家找到蝦皮帳號幫我留言⋯所以他選擇退讓」，但此舉讓米可白更火：「你在酸言酸語時～怎沒想過我會反擊呢？你又何必一直換帳號改店名呢？我很容易寬恕別人，但我真的撤不下來，不知為何？」

米可白常回家幫忙餅店生意。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白強調，該賣家代購她家商品，她在意的不是對方轉手多賣的50、100元，而是擔心商品品質和顧客健康，「怕東西放置你那邊4-5天後才售出，有些商品收到後必須冷藏保鮮加上我們糕餅沒有防腐，期限都比較短」，又反問對方是否能對顧客的健康負責，未料提醒後卻遭反戳離婚往事，「我脾氣好，不代表我沒有脾氣」。

米可白和謝銘杰2014年離婚，婚姻僅維持5年告終。（圖／中時資料照片）

見此，網友也為米可白抱不平，回應：「這社會怎麼了，為什麼做錯事的人都蠻橫無理」、「你說的很正確啊，扯到私事來抨擊別人真的很沒水準」、林雨宣說：「我還真找不到你哪一句訓斥人了，不就是好好解釋了嗎。分明是自己心裡很清楚做這種生意是有爭議的，才沒兩句就玻璃心碎吧，最後送他一句：『你才年紀大，你全家年紀大』」，吳淡如也力挺：「有些人會覺得藝人好欺負，如果你需要律師，姐幫你介紹，雖然我一點也不喜歡打官司」。