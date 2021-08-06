蔡英文總統8月宣布育兒津貼、托育補助加碼1千，以落實0到6歲一起養政策。對此，時代力量立委今表示，為了讓父母更放心，時力主張修正《就業保險法》，將育嬰留職停薪津貼從現行的月投保薪資60％，改為實質薪資90％；同時，政府應公開托嬰、托育中心基礎資訊，並制定兒童安全帽檢驗標準，全面性推動育兒政策。

今年8月1日起，育兒津貼及托育補助皆加碼1千，調整後分別為3500元及7000元，蔡英文特別透過臉書宣布這項消息，強調這是政府兌現0到6歲國家與家長一起養的政策。

時代力量立委王婉諭表示，為了讓家長養育過程更無後顧之憂，時力主張修訂《就業保險法》，將育嬰留職停薪津貼從現行月投保薪資的60％，改成實質薪資的90％；同時，希望讓父母雙方都願意請領育兒津貼，希望讓父母親都能請滿6個月，鼓勵父親也成為育兒的神隊友。

王婉諭說，政府在家庭部分與結構面需要繼續推動，目前雖然有0到6歲國家養，但只有現金是無法讓人真正放心，必須要讓養育過程更安心。

時代力量立委陳椒華則說，目前多數托兒所、育嬰中心、補習班、課後照顧中心的消防安檢、立案證書、交通車資料等基礎資料都不夠公開透明，因此時代力量要求公部門必須針對教育產業基礎資訊，訂出完整的公開制度。

時代力量立委邱顯智則說，根據靖娟兒童安全文教基金會調查，目前接送兒童的交通工具主要以機車為主，占比將近5成；但機車其實經常發生事故，顯示兒童搭乘機車安全性有待提升。

邱顯智說，憲法及兒童人權公約都規定兒童是國家未來的主人翁，但在交通安全上卻看不到國家有特別重視。尤其，在接送兒童主要以機車為主的現況下，台灣卻沒有針對兒童配戴的安全帽有任何的檢驗標準，導致一半以上兒童買不到適合頭圍、足夠保護力的安全帽，只能用墊東西的方式配戴，一遇意外安全帽就極易飛出，因此要求公部門盡速訂定標準。

邱顯智也提到，有關用機車載送兒童的安全規範，交通部多年來就說要研議內容，但到現在都只聞樓梯響，遲遲沒有具體方案，導致父母沒有依循的準則，呼籲政府盡快填補政策疏漏。