參選黨魁的國民黨前主席朱立倫，昨天質疑現任主席江啟臣的對美關係，並指江成立駐美代表處1年半來沒進展。國民黨黨務人士除了反駁朱的說法，強調江以中華民國利益為先，「親美、和陸但更愛台灣」，並透露江啟臣今年又獲得美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）邀請，預計今年10月率領退役軍事將領、前外交官員或專家學者的小型代表團與會。

美台國防工業會議去年是第19屆，因為新冠疫情改為線上會議方式舉辦，江啟臣在會中發表主題演說，強調應提升我國後備戰力，透過持續的軍售裝備與技術提升我國軍事實力，希望能在不主動挑釁的前提下「以實力換和平」，同時也呼籲美國應設法降低中國大陸當局以武力解決兩岸問題的動機。

國民黨國際事務人士指出，獲得美國學校博士學位的江啟臣強調從中華民國本身利益的角度去「親美」，換言之就是「親美更愛台」，所以他主張要與美國進行合理的、自主的軍購案，透過溝通協商取得雙贏。

他說，又例如反萊豬的主張會牴觸到美國及其他使用萊劑（瘦肉精）國家的經濟利益，但江啟臣認為，含萊劑的美豬只是兩國關係諸多面向裡的一個議題，而且是為了國人食安把關，所以江表示「反萊豬不意味著反美或反美豬，不然前總統馬英九也反萊豬，為什麼美國還是與他密切合作，雙方軍售也並未止歇，反而超出陳前總統任內甚多？」

該人士說，總結江啟臣對於前述事件的看法，就是以中華民國利益為先： 親美但不犧牲食安、和陸但不犧牲國安，親美、和陸但更愛台灣。

黨務人士說，近來，「有心人士」一直拿對美關係來批評去年3月上任的江啟臣，事實上，江甫上任便遇到美國疫情爆發，無法去美國訪問，但時任美國在台協會台北辦事處的處長酈英傑於去年3月便主動拜訪江。就算去年9月反萊豬運動開始升溫，到今年上半年為止，江也和酈通過電話、面對面談過幾次話。

他說，江啟臣在以前能安全地跨國旅行時，也曾於2018年底以國民黨立法院黨團總召的身分，率團前往在美國國會舉辦的研討會進行演講，並在華府見到許多「應該見到的人」。在被疫情所困的任期中，江仍恢復國民黨國際事務部，並利用該部及國民黨智庫，以視訊方式與美國前官員進行有關台美、兩岸關係之間的會議。

該人士說，江啟臣希望，「既然疫情期間出國不安全，也容易造成美方朋友接待上的困擾，國民黨能做多少算多少，代表人民幫台灣社會對美溝通執政黨不讓美方聽見的民意，不要讓美國朋友只聽到不把人民放在最重要地位的民進黨政府片面之詞。」