博奕遊戲為廣招賭客，打著「輕鬆代理」口號，讓青少年誤以為充當手遊「代理人」可打工賺錢。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

博弈俱樂部以一疊現鈔照片號稱小賭怡情，吸引賭客上線賭博。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

「暑假打工要當心誤入陷阱！」高雄市1名17歲少女暑期打工，當手遊代理人，專門在網路上幫忙張貼招攬玩家廣告和貼文，市警局少年隊警方2日於網路巡邏發現該款娛樂手遊平台是由博弈俱樂部經營，非法廣招賭客賭博，少女直到警方上門才知自己已觸法，後悔莫及！

高雄市警局少年隊警方8月2日執行「暑期青春專案」，在網路巡邏時發現一款娛樂手遊由博弈平台經營，標榜防疫期間讓親朋好友進行線上麻將、撲克牌等遊戲，但遊戲中卻暗中開設「俱樂部」，為了廣招賭客，在網站上打著「無經驗可」、「輕鬆代理」、「被動收入」等口號，佯裝讓青少年充當所謂的「代理人」，可打工幫貼廣告，輕鬆抽取利潤。

警方發現17歲少女小美誤以為自己只是「暑期打工」，在社群媒體幫忙張貼廣告以及招攬玩家的貼文，2周賺了1915元，直到警方上門當驚覺自己已觸法，訊後被警方依賭博罪移送少年法院，得不償失。

少年警察隊隊長王春生表示，疫情期間，犯罪趨勢也朝網路、社群媒體、手遊等方向延伸，不少犯罪集團打著「輕鬆打工」、「無經驗可」等口號招攬懵懂無知的少男少女加入，並從事招攬賭客、詐欺車手等非法打工，呼籲民眾要留心網路資訊，長輩也須注意子女在家使用網路的狀況，以避免誤當犯罪集團工具。