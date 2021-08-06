台鐵太魯閣號意外發生之後，引發各界關注台鐵施工工程防護安全。民眾黨立委高虹安今天召開記者會指出，台鐵「六年安全改善計畫」的香山區三姓橋車站增高工程，也在公安環境管理與資訊通報上出現問題。

高虹安表示，三姓橋車站增高工程有三個問題。第一、工程材料堆置於月台，與乘客未有有效隔離圍欄；第二、施機具與候車民眾無安全隔離措施；第三、施工告示牌上面的全民督工網址無法開啟網頁。

高虹安指出，依據「營造安全衛生設施標準」第二十九條規定，營造用各類物料之儲存、堆積及排列應設置必要之警告標示、護圍。三姓橋車站現場工程材料僅僅用一條紅色警示線綁住，並無法有效與月台候車乘客隔離，或是根本連紅線都沒有，明顯違反準則，監造單位是否有督導不周之情事？

高虹安進一步指出，台鐵太魯閣案過後就有立委發現相關通報資訊造假的問題，要求台鐵必須重新更新相關資訊，結果三姓橋車站現場工程牌提供的全民督工QRCode連結竟然是無效的，根本無從通報權責單位。

對此，台鐵局工務處副處長王兆賢表示，由於該工程都是夜間施工，一天只能有四小時的工作時間，因此才將材料堆置月台欄杆間，而且三姓橋車站會有快速行駛的列車通過，若設固定式圍籬，當列車通過的風壓恐怕會造成圍籬擾動也有安全疑慮。他也承諾，兩周內會將工程材料移到站房內，不會影響民眾通行與觀感。至於全民督工QRCode的部分，經改善現在已經可以有效連結。