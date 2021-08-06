英國跳水王子戴利（Tom Daley），日前在東奧場邊交貨。(圖／翻攝自Scott Bryan 推特)

於本屆東京奧運雙人跳板項目勇奪金牌的英國跳水選手湯姆戴利（Tom Daley），因帥氣的外型和身材一砲而紅，日前邊看比賽邊織毛線的畫面更是被網友瘋傳，而後在男子3公尺跳水決賽熱烈進行時，轉播鏡頭再度捕捉到戴利跟場邊的工作人員拿毛線的畫面，讓網友直呼太可愛！

當時湯姆戴利在觀看男子3公尺跳水決賽時被攝影機捕捉到，他默默走到場外和一位工作人員交談的畫面，工作人員手裡拿著一袋毛線，還拿出兩張紙，顯然是在核對毛線數量，讓轉播到一半的賽評也忍不住分心說「戴利剛剛好像拿到一袋全新的毛線了」。

戴利在7月26日的雙人10公尺跳台跳水項目中，順利為英國抱回一面金牌。在雙人的比賽結束後，戴利便投入於自己的毛線第二專長，因距離東奧閉幕還有幾日，湯姆戴利的毛線存貨快不夠用，於是出現逗趣的交貨場景。

影片在推特上流出後，引起網友踴躍迴響，紛紛表示「如果在奧運會之後，電視頻道會不會幫湯姆戴利開一個針織和鉤編節目」、「他還將編織的成品用來募款捐助公益發展」、「我還看的那麼認真」，截至8月6號上午該影片獲得14.7萬次觀看。