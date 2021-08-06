截至8月5日，中國隊在東京奧運會上獲得2金2銀，總金牌數達到34枚遙遙領先，美國則以29枚金牌緊追其後，東道主日本以22金牌排在第三位。

5日，東奧跳水女子10公尺跳台決賽中，年僅14歲的全紅蟬奪得金牌，5輪比賽有3跳獲得滿分。乒乓球女子團體決賽，由陳夢、孫穎莎、王曼昱組成的中國隊直落三局擊敗日本隊獲得冠軍。

接下來中國隊的奪金點，目前能夠穩保金牌的項目估計有3個，分別是8月6日的乒乓球男團決賽、女子20公里競走和男子10公尺跳台跳水。

除此之外，女子53公斤級摔跤決賽、女子沉量級拳擊決賽也有中國選手參加，但奪冠機率太不穩。

接下來美國的奪金點在田徑項目還有14枚金牌，美國在男子女子標槍、女子400公尺、男子女子1500公尺、女子10000公尺等項目中都有奪金的實力。

除了田徑大項，拳擊比賽共13枚金牌，目前還有9枚金牌沒有決出，美國有10個選手參加本屆奧運會，是陣容最多的一個代表團，預計剩下的9枚金牌，美國隊順利的話將能夠拿下3枚。

男女籃球也是美國隊的奪金熱門，美國女籃一直是奧運冠軍，美國男籃現在也在衝擊奧運4連冠。

從奧運會3天剩餘項目看，美國的奪金點非常多，很多項目都已經躋身決賽。

這樣算來，中美東京奧運隊很可能在38金的高度上分出高低。毫無疑問，這可能是奧運史上競爭最激烈的一屆金牌榜盟主之爭。