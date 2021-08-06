高雄、屏東警方聯手破獲製毒工廠逮2嫌。（圖／左營分局提供）

南台灣一名綽號「侖仔」的男子，涉嫌於大高雄及屏東地區製造二級毒品安非他命，左營分局偵查隊、屏東縣政府警察局刑警大隊及林園分局接獲線報，經蒐集相關事證後，日前（2日）見時機成熟，當場逮捕40歲詹姓與42歲黃姓2名嫌犯，當場查扣甲基麻黃鹼素（四級毒品成品）約100公克、製毒工具一批及第四級毒品先驅原料（甲基麻黃鹼）1桶約50公升等證物。

高雄、屏東警方聯手破獲製毒工廠逮2嫌。（圖／左營分局提供）

經警方調查，詹、黃2嫌收購大高雄、屏東感冒藥錠等原料，提煉製造二級毒品安非他命，欲趁疫情、暑假期間大撈一筆，並利用近日大雨滂沱掩人耳目連夜趕製，未料遭警方破獲逮捕，全案依違反毒品危害防制條例第四條，移送屏東地檢署偵辦，並聲押獲准。

左營分局分局長陳世煌表示，警察維護治安沒有空窗期，將持續對轄區易藏匿犯罪死角加強查緝，讓市民安心，使高雄市成為宜居幸福的城市。

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