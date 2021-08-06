行政院規畫將推出「振興5倍券」，行政院發言人羅秉成已證實，將朝紙本、數位並行的方式，不同於3倍券，5倍券將新增面額1000元，總張數也將從9張增加為10張，整體成本應與3倍券相距不遠。
行政院目前尚未對外公布最終方案內容，《中時新聞網》整理截至8月5日止，政院的相關回應，帶您一次看懂最新進度。
Q1:為何要發行「振興5倍券」
行政院稱去年推振興3倍券帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較廣，以3倍券為基底，升級為「振興5倍券」，相關方案國發會正在彙整。
Q2:行政費用
去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年用5倍券，參考去年做法，行政費與去年差不多；外傳行政費是去年6倍，算法失真，也不會圖利廠商。
Q3:預計推出時間
目前具體配套都積極跟各部會討論中，有具體方案後，也會跟各界予以說明。推出時程跟疫情有關係，必須等到疫情平緩控制，當然希望盡快推出，目前沒有預定時程。
Q4:排不排富
現階段並沒有排富，去年也是普發。
Q5:面額規劃
去年振興3倍券以現金1000元換取3000元振興券，面額及張數分別為200元5張、500元4張，總張數為9張，今年除維持面額200元及500元，將新增1000元面額，總張數為10張，但尚未最後確定。
(資料來源：行政院會後記者會直播、中國時報)
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