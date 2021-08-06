1套10張！政院證實朝「振興五倍券」規劃 行政費和三倍券22億差不多

隨著疫情漸漸趨緩，逛街消費人潮比以往多，但不少行業受衝擊，政府擬發振興券活絡經濟。（資料照/鄧博仁攝）

行政院規畫將推出「振興5倍券」，行政院發言人羅秉成已證實，將朝紙本、數位並行的方式，不同於3倍券，5倍券將新增面額1000元，總張數也將從9張增加為10張，整體成本應與3倍券相距不遠。

行政院目前尚未對外公布最終方案內容，《中時新聞網》整理截至8月5日止，政院的相關回應，帶您一次看懂最新進度。

Q1:為何要發行「振興5倍券」

行政院稱去年推振興3倍券帶來千億元經濟效益，因應今年疫情影響層面較廣，以3倍券為基底，升級為「振興5倍券」，相關方案國發會正在彙整。

Q2:行政費用

去年3倍券相關印製成本7億多，其他行政費用加總是20多億元，今年用5倍券，參考去年做法，行政費與去年差不多；外傳行政費是去年6倍，算法失真，也不會圖利廠商。

Q3:預計推出時間

目前具體配套都積極跟各部會討論中，有具體方案後，也會跟各界予以說明。推出時程跟疫情有關係，必須等到疫情平緩控制，當然希望盡快推出，目前沒有預定時程。

Q4:排不排富

現階段並沒有排富，去年也是普發。

Q5:面額規劃

去年振興3倍券以現金1000元換取3000元振興券，面額及張數分別為200元5張、500元4張，總張數為9張，今年除維持面額200元及500元，將新增1000元面額，總張數為10張，但尚未最後確定。

(資料來源：行政院會後記者會直播、中國時報)