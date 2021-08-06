隨著整體疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布自7月27日起，全國疫情警戒標準降為第二級。移民署南區事務大隊嘉義市服務站貼心提醒外來人口務必於警戒標準降級30日內(自7月27日起至8月25日止)到服務站補辦居留手續；另符合申請延期停留或離臺期限者，也請於降級的隔天起10日內(自7月28日起至8月6日止)準備相關文件到服務站辦理延期或出境事宜。

嘉義移民署提醒外來人口記得延期（圖／移民署提供）

為了加速提升疫苗覆蓋率，中央流行疫情指揮中心宣布，未持有居留證的外來人口也可以到公費疫苗預約平臺登記，外來人口可透過線上或臨櫃申請統一證號，再到平臺預約登記，如有疫苗登記相關問題可撥打防疫專線1922詢問。住在嘉義竹崎的何先生，岳父母去年自越南來探視女兒，因疫情嚴峻一直延期停留至今，何先生看到政府公告未持有居留證的外來人口，申請統一證號也可以到平台登記施打意願，趕緊到服務站替岳父岳母申請統一證號，等待下一波意願預約登記。何先生開心表示:「謝謝政府開放這項政策。」

嘉義市服務站主任黃艷薰也特別提醒，為簡化便民措施，省去排隊時間，移民署自8月1日起全面推動「外籍學生線上申辦系統」，未來學生申辦居留不再受理臨櫃申請，學生不用特地到服務站辦理居留申請，以網路代替馬路，省去舟車勞頓，也減少移動過程的染疫風險，相關操作步驟及送件須知均已登載於申辦系統，請民眾多多利用線上申辦，防疫期間減少出門更安心。