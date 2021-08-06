奇美醫學中心社會服務部社工組志工隊創隊至今邁入34個年頭，志工隊人數約400人。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

志工協助面罩「加工」助醫護抗疫。（奇美醫學中心提供／曹婷婷台南傳真）

疫情期間，奇美醫院收到大批來自各地人士的愛心物資「防護面罩」，志工團隊協助支援防護面罩加工，成為醫療人員堅定支援，也讓疫情期間無法到醫院服務的志工，以不同方式貢獻己力，奇美醫學中心即日起至8月31日招募新血投入志願服務，有心服務民眾歡迎加入行列。

奇美醫學中心社會服務部社工組志工隊創隊至今邁入34個年頭，志工隊人數約400人，共分7個組別，志工們依照服務類別分別提供引導及諮詢服務、協助行動不便民眾上下車服務、看診輪椅借用服務、協助就醫、關懷住院病人及幫無家屬又行動不便的病人提供擦澡服務等。

奇美醫學中心社會服務部社工組志工管理員楊雅涵表示，志工隊現今共有30組家庭志工，為奇美醫學中心大家庭提供志願服務，其中有對夫妻檔，先後擔任過奇美醫學中心志工隊隊長，分享當志工的初心是「做善事不能等，現在有心就要立馬行動！」

目前志工隊中不少志工一做就是近30年志願服務，奇美醫學中心志工隊每年定期招募新力軍投入志願服務，此次招募時間為即日起至08月31日，服務組別分別為：服務組、急診組、門診組、病房訪視組、安寧組及母嬰親善組。服務時間為周一至周五上午08：30至11：30，周一至周五下午14：00至17：00，周一至周五晚上18：00至21：00。志工每周至少固定一個時段值班，每次值班3小時。

歡迎年滿20歲以上，國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院志工服務有興趣的民眾，可至奇美醫學中心第一醫療大樓一樓病歷複製服務櫃台、教學大樓一樓社會服務部索取報名簡章或奇美醫院網站網路報名。